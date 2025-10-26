„Ню Йорк Таймс“ разкри самоличността на анонимен дарител на Пентагона

Анонимно дарение от 130 милиона долара на Пентагона е направено от затворения американски милиардер Тимъти Мелън, съобщава „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на източници. Президентът на САЩ Доналд Тръмп не посочи името на дарителя, но го нарече „изтъкнат гражданин“.

На 25 октомври президентът Тръмп обяви, че Пентагонът е получил 130 милиона долара дарения за заплащане на военния персонал по време на спирането на дейността. В разговор с репортери президентът на САЩ обясни, че анонимният дарител „не иска публичност“.

Според „Ню Йорк Таймс“, Тимъти Мелън е банкер и железопътен магнат.

През 2024 г. той дари 50 милиона долара за президентската кампания на Доналд Тръмп. Forbes оценява нетното състояние на Тимъти Мелън на 14.1 милиарда долара.

Тимоти Мелън (роден на 22 юли 1942 г.) е американски бизнесмен, внук на Андрю Мелън и наследник на банковото състояние на семейство Мелън. Той е основен дарител на Републиканската партия.

Правителството на САЩ прекрати дейността си на 1 октомври поради разногласия между републиканци и демократи относно плана за финансиране. Приблизително 1.4 милиона държавни служители са били освободени от работа. Критично важни служители, включително в здравеопазването, гранични служители и военни, работят без заплащане.