Американски медии отказаха да подпишат новите правила на Пентагона

Редица големи американски медии отказват да подпишат новите правила на Пентагона за издаване на журналистически пропуски. Според тях материалът, дори некласифициран, е необходимо да бъде предварително одобрен от държавен служител преди публикуване, което е в противоречие на Първата поправка на Конституцията на САЩ, гарантираща свободата на словото.

Журналисти, отразяващи дейността на ведомството, заявиха, че обновените правила „изглежда целят да потиснат свободната журналистика и да преследват журналистите за това, че просто си вършат работата“.

Медии като „Ню Йорк Таймс“, „Вашингтон пост“, „Атлантик“ и Си Ен Ен публично обявиха, че няма да подпишат указанията.

Главният редактор на „Атлантик“ Джефри Голдбърг отбеляза, че изискванията нарушават както правата на журналистите, така и правото на американците „да знаят как се разпределят публичните средства за отбрана“.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет защити новите правила, като написа в Х, че те изискват единствено „пресата да не вилнее свободно и да носи отличителни знаци, както и акредитираните журналисти да не подстрекават другите към противоправни деяния.“