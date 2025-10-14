РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Американски медии отказаха да подпишат новите правила на Пентагона

Пентагонът

Редица големи американски медии отказват да подпишат новите правила на Пентагона за издаване на журналистически пропуски. Според тях материалът, дори некласифициран, е необходимо да бъде предварително одобрен от държавен служител преди публикуване, което е в противоречие на Първата поправка на Конституцията на САЩ, гарантираща свободата на словото.

Журналисти, отразяващи дейността на ведомството, заявиха, че обновените правила „изглежда целят да потиснат свободната журналистика и да преследват журналистите за това, че просто си вършат работата“.

Медии като „Ню Йорк Таймс“, „Вашингтон пост“, „Атлантик“ и Си Ен Ен публично обявиха, че няма да подпишат указанията.

Главният редактор на „Атлантик“ Джефри Голдбърг отбеляза, че изискванията нарушават както правата на журналистите, така и правото на американците „да знаят как се разпределят публичните средства за отбрана“.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет защити новите правила, като написа в Х, че те изискват единствено „пресата да не вилнее свободно и да носи отличителни знаци, както и акредитираните журналисти да не подстрекават другите към противоправни деяния.“

