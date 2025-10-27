Над 3400 секс стимуланти и анаболни стероиди бяха задържани в две куриерски пратки в столицата

Митнически служители от териториална дирекция „София“ задържаха общо 3454 сексуални стимуланти и анаболни стероиди в две отделни куриерски пратки. Изпращачите им били физически лица от различни градове в страната. В колетите имало хранителни добавки, поне според декларираните документи, с направление от България за Великобритания, информират от Агенция “Митници”.

В първата пратка е установено, че има 110 опаковки с 1580 таблетки и 40 ампули различни анаболни стероиди. Ден по-късно при проверка на другата практа били открити 262 кутии с 1834 сашета сексуален стимулант за мъжка потентност.

Митничарите са задържали така наречените хранителни добавки, като по двете проверки вече текат административнонаказателни производства.

Припомняме, че в международни пратки е забранено да се поставят лекарства, витамини, дезинфектанти, розово масло, лавандулово масло и други екстракти от етерични масла, пчелен мед, допинг субстанции, анаболни стероиди и растежен хормон.