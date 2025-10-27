CATL постигна 99.6% възстановяване на материали от рециклирането на батерии

Пробивът в рециклирането на батерии на китайският гигант CATL и неговото дъщерно дружество Brunp Recycling променя правилата на играта в индустрията. Технологията за насочено рециклиране (DRT) позволява извличането на материали от батерии с рекордни нива на ефективност – 99.6-процентно възстановяване, като запазва качеството им и ги прави готови за директно използване в нови батерии.

Процесът се състои от три стъпки: интелигентно разглобяване на батериите без повреждане на суровините, хидрометалургична обработка при контролирана температура за селективно извличане и усъвършенствано пречистване до батерийни стандарти.

С този подход CATL надминава традиционното рециклиране и дори новите изисквания на Европейския съюз, демонстрирайки, че устойчивото производство на батерии може да бъде едновременно ефективно и екологично. Това е истинска революция за сектора и бъдещето на батериите.