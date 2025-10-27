РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Фермерите ще получат 42 стотинки отстъпка за литър гориво за селскостопански нужди

Фермерите ще получат отстъпка от 42 стотинки от стойността на акциза за литър закупено гориво (газьол), използвано за селскостопанско производство през изминалата 2024 година, съобщават от пресцентъра на министерството на земеделието и храните. Годишният бюджет на схемата за държавна помощ е до 100 млн. лева.

Предстои да бъдат изплатени над 92 млн. лева по схемата на над 14 000 земеделски стопани, като останалата част от средствата ще бъдат предоставени в началото на 2026 година.

Отстъпката е определена със заповед на министъра на земеделието и храните Георги Тахов.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

