РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Милей е получил „сериозна помощ“ от САЩ за победата си на частичните избори

Белият дом ще спасява Аржентина и приятеля си Хавиер Милей

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че аржентинският лидер Хавиер Милей е получил „сериозна помощ“ от САЩ за победата си на частичните избори, след предложената американска помощ от 40 милиарда долара.

Тръмп приветства „голямата победа“ на Милей, като я нарече „нещо великолепно“. Той също така отбеляза приноса на висши служители, включително министъра на финансите Скот Бесент, който отговаряше за финансовата помощ.

Подкрепата на Тръмп за Милей преди изборите включваше валутен суап на стойност 20 милиарда щатски долара, който вече бе подписан, и предложение за 20 милиарда долара заем.

Победата дава на аржентинския президент мандат да продължи с радикалната си икономическа реформа въпреки широкото недоволство от строгите му мерки за икономии, пише Ройтерс.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени