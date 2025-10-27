Американският президент Доналд Тръмп заяви, че аржентинският лидер Хавиер Милей е получил „сериозна помощ“ от САЩ за победата си на частичните избори, след предложената американска помощ от 40 милиарда долара.

Тръмп приветства „голямата победа“ на Милей, като я нарече „нещо великолепно“. Той също така отбеляза приноса на висши служители, включително министъра на финансите Скот Бесент, който отговаряше за финансовата помощ.

Подкрепата на Тръмп за Милей преди изборите включваше валутен суап на стойност 20 милиарда щатски долара, който вече бе подписан, и предложение за 20 милиарда долара заем.

Победата дава на аржентинския президент мандат да продължи с радикалната си икономическа реформа въпреки широкото недоволство от строгите му мерки за икономии, пише Ройтерс.