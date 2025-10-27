Заподозрян за саботажа срещу „Северен поток“ украинец ще обжалва трансфера си в Германия

Украинецът, заподозрян за координирането на саботажа на газопровода „Северен поток“ през 2022 г., ще прехвърли правната си битка срещу екстрадицията си в Германия обратно във висшия съд на Италия, заяви на 27 октомври адвокатът му. Делото се разглежда в италианската съдебна система. Италиански апелативен съд в Болоня разпореди в понеделник заподозреният, идентифициран само като Серхий К., съгласно германските закони за поверителност, да бъде прехвърлен в Германия, потвърждавайки предишно решение, издадено през миналия месец.

Защитникът на обвиняемия Никола Канестрини обаче каза, че мъжът ще остане в Италия до ново изслушване в Касационния съд – най-висшата съдебна инстанция, което се очаква да се проведе след около месец.

„Защитата заявява отново, че няма да спре, докато съд не съобрази изцяло международното право и последиците от случая за правата на човека“, посочи Канестрини в официално изявление, твърдейки, че на клиента му трябва да бъде предоставен имунитет за това, което адвокатът определи като политически акт.

Германските прокурори отказаха да коментират италианския съдебен процес.

Новата жалба ще цитира и решение от този месец на съд в Полша да не предава друг украински заподозрян, издирван от Германия във връзка с експлозиите, и разпореди незабавното му освобождаване от ареста.

Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, мистериозните експлозии през септември 2022 г. до голяма степен прекъснаха руския газов транзит към Европа, ограничавайки енергийните доставки на континента.

Никой не е поел отговорност за експлозиите, а Украйна отрича всякаква роля в тях. Серхий К., описан от защитата като бивш военен офицер, беше задържан през август близо до италианския град Римини по европейска заповед за арест. Той спечели временно отсрочване на трансфера си в началото на октомври, когато Касационният съд в Рим върна делото обратно в апелативния съд в Болоня след първоначалното оспорване.

Германските прокурори твърдят, че въпросният Серхиий е бил част от група лица, поставили устройства по тръбопроводите близо до датския остров Борнхолм в Балтийско море. Той е обвинен в заговор за причиняване на експлозия, противоконституционен саботаж и разрушаване на важни структури.