Според КНСБ предложенията за изменение на Кодекса на труда не отговарят на директивата за минималните работни заплати

“Предложенията за изменения на Кодекса на труда не транспонират европейската директива за адекватните минимални работни заплати и насърчаването на колективното трудово договаряне”, обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров във Варна, цитиран от кореспондент на БТА.

Припомняме, че днес (27 октомври) от 15:00 Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще разгледа няколко предложения за промени в Кодекса на труда. В това число е и определянето на адекватната минимална работна заплата.

По думите на Пламен Димитров, позицията на синдиката ще бъде ясно изразена – в българското законодателство да се гарантира, че тези, които в момента нямат право на колективно договаряне на възнагражденията, да го получат.

Президентът на КНСБ отбеляза, че според директивата всяка държава има ангажимент така да промени законодателството си за обществените поръчки, че да се гарантира, че фирмите, които имат достъп до обществени средства – български или европейски, да имат колективно трудово договаряне.

От синдиката заявяват, че вече са информирали министъра на труда и социалната политика за своите условия, като подчертават, че срокът за транспониране на европейската директива изтича в края на октомври.