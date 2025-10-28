КТ „Подкрепа“ предлага прогресивен данък на три етажа

КТ „Подкрепа“ предлага промени в данъчната и осигурителната система във връзка с предстоящото обсъждане на проектобюджета за 2026 година. Като за начало синдикалната организация обявява, че категорично няма да се съгласи да се увеличава ДДС от 20% на 22 процента.

Подобна мярка ще намали допълнително покупателната способност на доходите на работещите и ще прехвърли още тежест върху тях. Освен това, повишаването на ставката на ДДС ще увеличи цените на стоките и услугите и ще доведе до допълнителна инфлация, което отново ще се отрази пагубно на бюджета на домакинствата, отбелязват от КТ „Подкрепа“.

От друга страна синдикалната конфедерация предлага:

– увеличаване на данъка върху дивидентите от 5% на 10%, с цел изравняване на подоходните данъци;

– ръст на данъка върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни за ЕС лица на 10% (сега 0%);

– облагане на лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и услуги към чуждестранни юридически лица на 20% (сега 0%);

– повишаване на ставката на данъка и при източника за доходи с източник страната от 10% на 35% към чуждестранни лица в офшорни зони за лихви, неустойки, обезщетения, авторски и лицензионни възнаграждения и услуги от всякакво естество;

– преразглеждане на нулевите ставки на данъка върху финансови трансфери и сделките с финансови инструменти;

– увеличаване на данъка върху хазартните игри от 15 % на 25% – отпаднало предложение на МФ от 2024 година, както и актуализиране на данъка за съоръжение в игралните зали, който не е променян от 2014 година.

Що се отнася до данъците върху доходите на физическите лица от КТ „Подкрепа“ имат идея за въвеждане на прогресивно облагане със скала на три етажа. Те уточняват и че ще има необлагаем минимум равен на МРЗ; че ще се запази ефективната ставка от 10% за средните работни заплати до максималния осигурителен доход.

По-конкретно КТ „Подкрепа предлага следната скала за данъка върху доходите на физическите лица:

До 1 500.00 лв. – 0%

От 1 500.01 до 3 750.00 лв. – 16% за горницата над 1 500.00 лв.

От 3750.01 до 8 500.00 лв. – 360.00 лв. + 25% за горницата над 3750.00 лв.

Над 8 500.01 лв. – 1 547.50 лв. +27% за горницата над 8 500 лв.

Синдикалистите имат идея и за въвеждане на семейно облагане на доходите с цел подпомагане на работещи семейства с деца.

За местните данъци от КТ „Подкрепа“ също имат няколко конкретни предложения:

– актуализиране на данъчните оценки на недвижимите имоти, като се внимава да не стигне до автоматично увеличение на годишния данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци.

– въвеждане на местен данък богатство – облагане на съвкупното имущество на лице над определен праг.

По отношение на осигурителната система от КТ „Подкрепа“ предлагат: увеличаване на максималния осигурителен доход на 8 500 лв. и прилагане на разпоредбата на §6 от Кодекса за социално осигуряване.

Тя гласи, че максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях от 1 януари 2019 г. се определя в размер на 910 лв., а от 1 юли 2019 г., както и от 1 юли на всяка следваща календарна година – в размер на 40 на сто от максималния месечен

размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

От друга страна от КТ „Подкрепа“ предлагат:

– запазване на размерите на задължителните осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване;

– възстановяване на съотношението 60:40 – работодател/работник при изчисляване на дължимостта на осигурителните вноски.

– увеличаване на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) – равно на минималната работна заплата.

– увеличаване на размера на еднократната помощ при смърт на осигурено лице с ръста на средния осигурителен доход;

– разширяване на обхвата на осигурителния доход, като се включат и някои доходи от капитал.

На сайта си синдикалистите от КТ „Подкрепа“ подробно са обяснили как смятат, че идеите им ще допринесат за това при една бъдеща данъчна реформа в корпоративните данъци – промяна на данъчните ставки и режими при данъка при източника и данъците върху хазарта – в хазната да влязат допълнителни приходи от около 9 млрд. лева.