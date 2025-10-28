РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Виетнам регистрира рекорд от 1,7 метра валежи за 24 часа

бившия имперски град Хюе, Виетнам е под наводнение

Централният крайбрежен регион на Виетнам е засегнат от катастрофални проливни дъждове, които предизвикаха тежки наводнения и доведоха до евакуацията на хиляди хора. За 24 часа, от 19:00 часа в неделя до 19:00 часа в понеделник, три измервателни станции в бившия имперски град Хюе са регистрирали валежи от 1.7 метра, 1.1 метра и над 1 метър.

По този начин е бил надминат предишният 24-часов рекорд – 99 сантиметра, измерен отново в Хюе през 1999 година.

По данни на Министерството на околната среда повече от 8 600 души са били евакуирани в училища и други обществени сгради поради високия риск от тежки наводнения и свлачища, предаде „Франс 24“.

