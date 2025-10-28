SAP обмисля повторен опит за придобиване на BlackLine срещу 70 долара за акция

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Германският софтуерен гигант SAP предложи да купи компанията за счетоводен софтуер BlackLine за почти 4.5 милиарда долара през юни, но офертата от 66 долара на акция бе отхвърлена. SAP, заедно с JPMorgan, сега обмисля нов подход, като анализатори смятат, че цена от 70 -75 долара на акция би увеличила шансовете за успех.

Базираната в Лос Анджелис BlackLine предлага облачни решения за автоматизация на финансови процеси, вече интегрирани с продуктите на SAP. Дългогодишното партньорство между компаниите носи около 30% от приходите на BlackLine.

Придобиването би укрепило позициите на SAP в сегмента на облачния финансов софтуер, където тя се конкурира с Oracle и Workday.

