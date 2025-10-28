РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Пуснаха бившия шеф на митница-Пловдив под гаранция

СГС пуска бившия шеф на Пловдивската митница Мирослав Беляшки под домашен арест

Бившият директор на митница „Пловдив“ Мирослав Беляшки беше освободен от домашен арест с решение на Софийския апелативен съд (САС). Магистратите замениха мярката му за неотклонение с парична гаранция в размер на 8000 лева.

Беляшки беше задържан в края на април по време на специализирана полицейска операция. В хода на разследването бяха установени данни за опит за предотвратяване на митническа проверка на тежкотоварно превозно средство, което е спряно на вход на ГКПП „Капитан Андреево“, заяви тогава прокуратурата. Камионът е бил натоварен с цигари, произведени в страна извън ЕС предназначени за Румъния. През нашата страна возилото е трябвало да мине транзитно.

На Беляшки му бе повдигнато обвинение за злоупотреба със служебно положение. Първоначално той прекара два месеца в следствения арест, след което му бе определена мярка „домашен арест“.

В мотивите си апелативните съдии посочват, че тежестта на предполагаемото престъпление не е достатъчно основание за продължително задържане. Според съда от нея не може да се прави автоматично заключение, че на свобода обвиняемият би могъл да извърши друго престъпление.

Определението на Софийския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени