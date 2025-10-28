Пуснаха бившия шеф на митница-Пловдив под гаранция

Бившият директор на митница „Пловдив“ Мирослав Беляшки беше освободен от домашен арест с решение на Софийския апелативен съд (САС). Магистратите замениха мярката му за неотклонение с парична гаранция в размер на 8000 лева.

Беляшки беше задържан в края на април по време на специализирана полицейска операция. В хода на разследването бяха установени данни за опит за предотвратяване на митническа проверка на тежкотоварно превозно средство, което е спряно на вход на ГКПП „Капитан Андреево“, заяви тогава прокуратурата. Камионът е бил натоварен с цигари, произведени в страна извън ЕС предназначени за Румъния. През нашата страна возилото е трябвало да мине транзитно.

На Беляшки му бе повдигнато обвинение за злоупотреба със служебно положение. Първоначално той прекара два месеца в следствения арест, след което му бе определена мярка „домашен арест“.

В мотивите си апелативните съдии посочват, че тежестта на предполагаемото престъпление не е достатъчно основание за продължително задържане. Според съда от нея не може да се прави автоматично заключение, че на свобода обвиняемият би могъл да извърши друго престъпление.

Определението на Софийския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване