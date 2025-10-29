Асен Василев определи като скандални проектобюджетите за НОИ и НЗОК

„Проектите за бюджет на здравната каса и осигурителния институт са, меко казано, скандални. Силно се надявам това да е някаква лоша шега от страна на управляващите“. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев в кулоарите на парламента пред репортерите. Той посочи, че в план-сметките няма и една стотинка за младите лекари, въпреки обещанията на управляващите от вчера.

През изминалия ден мнозинството отхвърли в парламента на второ четене всички предложения за вдигане на парите на протестиращите млади лекари и здравни работници. Управляващите обаче обещаха, че ще отговорят на исканията на медиците през бюджета на здравната каса, но в него няма нищо такова. Възможно е да направят предложенията си при промените между първо и второ четене, когато бюджетите се прекрояват.

„Бръкнали са в джоба на хората на минимална работна заплата – всеки месец от тях ще взимат по едни 30 лева. Бръкнали са и в джоба на всички работещи и фирми – за тях има 600 лв. допълнителни разходи (..) Предстои да видим държавния бюджет, там съм сигурен, че за прасето касичка ще има едни много големи пари“, допълни Асен Василев.