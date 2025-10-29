Надзорните съвети на НОИ и НЗОК обсъждат бюджетите на двете институции за 2026 г.

Надзорните съвети на Националния осигурителен институт (НОИ) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще разгледат днес бюджетите на двете институции за 2026 година. Това ще са първите в историята на страната ни бюджети в евро.

Представителите на държавата, бизнесът и синдикатите ще се произнесат по предложенията осигуровката за Фонд „Пенсии“ да се увеличи с 2 процентни пункта от първи януари, максималният осигурителен доход да нарасне с 470 лева и да е 4 хиляди и 600 лева, а минималният, включително за самоосигуряващите се лица, да е минималната заплата, предложена като 605 евро.

Плановете на държавата са с приходната част на бюджета на ДОО да се съберат над 1 милиард и 200 милиона евро повече отколкото през тази година, като е отчетен ефектът от по-високите осигуровки за пенсии и по-високият максимален и минимален осигурителен доход. По този начин ще се финансира осъвременяването на пенсиите от първи юли догодина. То ще е по швейцарското правило и ще е между 7 и 8 процента, колко точно ще реши на по-късен етап Надзорният съвет на НОИ, след като станат налични данните за инфлацията и за ръста на осигурителния доход през тази година.

Минималната пенсия за стаж и възраст от първи юли ще е почти 347 евро при малко над 322 евро до края на юни.

Средната пенсия ще достигне 541 евро, като реалното нарастване е изчислено на 4,8 на сто, след като се приспадне прогнозираната инфлация от 3,5 процента.

Догодина не се предвижда ръст на тавана на пенсиите, който е 3 хиляди и 400 лева.

Не са предвидени и увеличения в обезщетенията за майките за гледане на дете до 2-годишна възраст, замразени да останат минималното и максималното дневно обезщетение за безработица, гласят предложенията към момента.

В план-сметката на НЗОК са заложени 300 хил. повече хоспитализации и над 230 млн. евро повече разходи за болнична помощ. Предвидени са повече разходи по всички дейности, свързани с оказване на медицинска помощ. С 200 хил. е увеличен броят на процедурите по физиотерапия и рехабилитация.

Предвидени са средства и за нова амбулаторна процедура за онкоболни. Чрез нея ще се изследват гени с цел откриване на туморна мутация и определяне на прицелна терапия.

В проекта са заложени средства за увеличение на заплатите на медиците в част от болниците до достигане на нивата от отрасловия колективен договор.

Рамката за 2026-а година предвижда 5,3 млрд. евро за здравеопазване.