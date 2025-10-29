РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Индия ускорява връщането на златните си резерви у дома

Индия ускорява връщането на златните си резерви у дома

Резервната банка на Индия (централната банка на страната) вече държи над 65% от златните си резерви у дома – почти двойно по-висок дял отпреди четири години, ускорявайки репатрирането на благородния метал, след като западните държави замразиха резервите на Русия заради нахлуването в Украйна. Институцията (RBI) е върнала обратно близо 64 тона злато през първите шест месеца на текущата финансова година, започнала през април, се посочва в публикувания на 28 октомври доклад за валутните резерви. Като стойност, златото е представлявало 13.92% от общите запаси на страната в края на септември, срещу 11.70% към 31 март. RBI обикновено държи част от златото си в чужбина – в „Банк ъф Ингланд“ и в Банката за международни разплащания (БМР).

Към края на септември RBI е притежавала 880 тона злато, 576 тона от които са били съхранявани в страната – рекордно високо ниво. През септември 2022-а благородният метал, складиран у дома, е имал около 38% дял от общото количество.

1x 1 27

Индийската централна банка не посочи причина за промяната, но ходът вероятно цели да се засили контрола върху златните активите на страната след като държавите от Г-7, включително Съединените щати и Европейският съюз, конфискуваха резервите на Русия през 2022 г. след нахлуването ѝ в Украйна. През последните четири години RBI е репатрирала близо 280 тона злато. Министърът на финансите Нирмала Ситхараман заяви през миналия месец, че банката е взела „много обмислено решение“ да диверсифицира резервите си.

От март 2023 г. насам, RBI е транспортирала 274 тона злато обратно във вътрешните трезори на Индия. Тази бърза инициатива за репатриране започна след конфликта между Русия и Украйна и преминаването на Афганистан под контрола на талибаните, особено след като страните от Г-7 замразиха валутните резерви както на Москва, така и на Кабул.

До септември 2025 г. валутните активи от около 579.18 милиарда долара са били разпределени, както следва: 489.54 милиарда долара инвестиции в ценни книжа, 46.11 милиарда долара под формата на депозити в други централни банки и БМР, и други 43.53 милиарда долара оставени на депозит в чуждестранни търговски банки.

RBI е и сред най-едрите купувачи на скъпоценния метал в световен мащаб, за да намали зависимостта си от зелените пари и свързаните с тях активи. Тя непрекъснато намалява вложенията си в американски държавни ценни книжа – процес, който започна още преди президентът Доналд Тръмп да наложи 50-процентни митнически ставки на Индия за закупуването на руски петрол.

Към 17 октомври общите валутни резерви на Индия са били 702.3 милиарда долара – четвъртите по големина в света, достатъчни за покриване на повече от 11 месеца внос.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени