Индия ускорява връщането на златните си резерви у дома

Резервната банка на Индия (централната банка на страната) вече държи над 65% от златните си резерви у дома – почти двойно по-висок дял отпреди четири години, ускорявайки репатрирането на благородния метал, след като западните държави замразиха резервите на Русия заради нахлуването в Украйна. Институцията (RBI) е върнала обратно близо 64 тона злато през първите шест месеца на текущата финансова година, започнала през април, се посочва в публикувания на 28 октомври доклад за валутните резерви. Като стойност, златото е представлявало 13.92% от общите запаси на страната в края на септември, срещу 11.70% към 31 март. RBI обикновено държи част от златото си в чужбина – в „Банк ъф Ингланд“ и в Банката за международни разплащания (БМР).

Към края на септември RBI е притежавала 880 тона злато, 576 тона от които са били съхранявани в страната – рекордно високо ниво. През септември 2022-а благородният метал, складиран у дома, е имал около 38% дял от общото количество.

Индийската централна банка не посочи причина за промяната, но ходът вероятно цели да се засили контрола върху златните активите на страната след като държавите от Г-7, включително Съединените щати и Европейският съюз, конфискуваха резервите на Русия през 2022 г. след нахлуването ѝ в Украйна. През последните четири години RBI е репатрирала близо 280 тона злато. Министърът на финансите Нирмала Ситхараман заяви през миналия месец, че банката е взела „много обмислено решение“ да диверсифицира резервите си.

От март 2023 г. насам, RBI е транспортирала 274 тона злато обратно във вътрешните трезори на Индия. Тази бърза инициатива за репатриране започна след конфликта между Русия и Украйна и преминаването на Афганистан под контрола на талибаните, особено след като страните от Г-7 замразиха валутните резерви както на Москва, така и на Кабул.

До септември 2025 г. валутните активи от около 579.18 милиарда долара са били разпределени, както следва: 489.54 милиарда долара инвестиции в ценни книжа, 46.11 милиарда долара под формата на депозити в други централни банки и БМР, и други 43.53 милиарда долара оставени на депозит в чуждестранни търговски банки.

RBI е и сред най-едрите купувачи на скъпоценния метал в световен мащаб, за да намали зависимостта си от зелените пари и свързаните с тях активи. Тя непрекъснато намалява вложенията си в американски държавни ценни книжа – процес, който започна още преди президентът Доналд Тръмп да наложи 50-процентни митнически ставки на Индия за закупуването на руски петрол.

Към 17 октомври общите валутни резерви на Индия са били 702.3 милиарда долара – четвъртите по големина в света, достатъчни за покриване на повече от 11 месеца внос.