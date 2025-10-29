САЩ ще плаща на военния персонал въпреки спирането на работата на правителството

Американската администрация ще може да плаща на част от военния персонал още на 31 октомври въпреки спирането на работата на федералното правителство. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви това пред репортери.

„Вярваме, че ще можем да продължим да плащаме на войските в петък“, каза той пред репортери във Вашингтон след обяд с републикански сенатори, съобщава Politico. „За съжаление, няма да можем да платим на всички, защото демократите ни поставиха в много трудно положение“, добави той. Както отбелязва изданието, по-рано този месец Пентагонът плати на военнослужещите на активна служба, използвайки средства, отпуснати за научноизследователска и развойна дейност. Вицепрезидентът на САЩ обаче не уточни как ще бъдат изплатени надбавките този път.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че

администрацията му е получила чек за 130 милиона долара, който ще бъде предназначен за военните.

Американският лидер отказа да назове дарителя, обяснявайки, че не търси публичност и поиска анонимност. Тръмп просто го нарече патриот и приятел. По-късно „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на собствени източници, съобщи, че чекът е написан от „отшелника милиардер“ Тимъти Мелън. Вестникът подчертава, че банкерът и железопътен магнат е дългогодишен поддръжник на Тръмп и преди това е подкрепял кампанията му за преизбиране. Вестникът отбелязва, че Мелън предпочита уединен начин на живот и прекарва по-голямата част от времето си в Уайоминг.

Частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ започна в полунощ на 1 октомври

поради липса на финансиране. Това се случи, защото представители на управляващата Републиканска и опозиционната Демократическа партии в Конгреса не успяха да постигнат съгласие по редица разходни пера, включително здравеопазване. Те все още не са в състояние да постигнат споразумение. Демократи и републиканци се обвиняват взаимно в провокиране на спирането и удължаването му с политически цели.

Според законодателството на САЩ, ведомствата и агенциите, отговорни за националната сигурност и дейностите по външна политика, трябва да продължат да работят, ако финансирането на федералното правителство бъде спряно. Подобни изисквания важат и за държавните служители, чиято работа е насочена към „защита на живота и имуществото“. Държавните служители, принудени да работят при такива условия, не получават заплати, но обикновено им се изплаща след разрешаване на въпроса с финансирането.

От 1977 г. насам финансирането от федералното правителство е било спирано повече от 20 пъти

поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период е бил 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. (по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп).