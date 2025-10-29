Със 129 гласа „За“ Рая Назарян бе избрана за председател на 51-ото Народно събрание. Тя бе подкрепена от парламентарната си група – ГЕРБ-СДС, от ДПС-Ново начало, от БСП-Обединена левица, от „Има такъв народ“ и с гласовете на четиримата, нечленуващи в отделни групи.

„Против“ кандидатурата й гласуваха 77 депутати – 11 от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, 32 от „Възраждане“, 14 от АПС, 11 от МЕЧ и 9 от „Величие“.

„Въздържал се“ гласуваха 14 народни представители – всичките те от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.

Кандидатът на „Възраждане“ – Цончо Ганев получи подкрепа само от своята партия и от „Величие“ – общо 41 гласа. „Против“ бяха 118 народни представители (31 от ГЕРБ-СДС, 24 от ПП-ДБ, 28 от ДПС-НН, 3 от БСП-Обединена левица, 15 от ИТН, 13 от АПС и четиримата, нечленуващи в парламентарни групи), а 62 гласуваха „Въздържал се“ (останалите 32 от ГЕРБ-СДС, 4 от ПП-ДБ, 12 от ДПС-НН, 2 от ИТН, един от АПС, 11 от МЕЧ).

Излизайки на трибуната, Рая Назарян обяви, че приема този избор с респект и ангажираност.

„Позицията – председател на Народното събрание – не е пост, а задача да организира работата на парламента, да поддържа добрия диалог между политическите опоненти, да представлява законодателя в стриктната правна рамка на компетенциите му.

Председателят не представлява себе си, а Народното събрание като институция, заради това и дължимата грижа е отвъд личните, политически и професионални предпочитания. Аз ще работя Народното събрание да има добре организирана работа и да бъде достойно представлявана в неговата многообразност„, подчерта Рая Назарян и благодари за гласуваното доверие.

Преди гласуването на кандидатурата й депутатите приеха новите правила, по които да стане възможно избирането на новия председател на парламента. Драгомир Стойнев от БСП-Обединена левица обяви, че новината от днес е, че няма да има предсрочни парламентарни избори. След което продължи с думите:

„Това е резултат от тежко решение, което „БСП-Обединена левица“ взе. Наталия Киселова днес се оттегли от поста председател на Народното събрание и приехме принципа на ротацията.

Повтарям, че съвместното управление е стабилно. Именно „БСП-Обединена левица“ е стабилизиращият фактор в него.

Да, ще платим цена, но тази цена ще е партийна, а не национална. БСП-Обединена левица вече търпи критики от членове и симпатизанти, но пак ще попитам кое е по-важно – държавата или партийният интерес?

Ако не днес, то утре партията ни ще го разбере. Цената ще е лична обаче за Наталия Киселова – един достоен професионалист, един широко скроен и стоящ близо до хората човек, един диалогичен политик отстъпи, за да гарантира не правителствената, а обществената стабилност.

И когато през януари станем официално част от еврозоната, ще трябва да посочи, че именно Наталия Киселова пое лична отговорност и решително отхвърли опита процесът по присъединяването към еврозоната да бъде забавен или отложен. това е досаттъчно, за да й благодарим.

Един сравнително нов човек в политиката спаси усилията на много врели и некипели дългогодишни политици да завършат процеса на пълна евроинтеграция на България. И ако следващата седмица тук ще присъства г-жа Кристин Лагард, нейното желание беше да стисне ръката на госпожа Киселова – уви, това няма да се случи, но важното е, че България е предвидим партньор.

Що се отнася до опозицията – представете сисъвместно управление между „Възраждане“, ПП-ДБ, Величие и МЕЧ и ще спра дотук„, заяви Стойнев.