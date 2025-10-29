„Продължаваме промяната“ предупреди за възможна криза с горивата от 1 януари 2026 г.

„Продължаваме промяната“ предупреди за възможна криза с горивата от началото на следващата година. Бившият премиер акад. Николай Денков съобщи, че във Финландия над 400 бензиностанции вече са затворени. Той поиска от управляващите да обяснят какъв план имат за справяне с последиците от наложените американски санкции над Русия и компаниите „Лукойл“ и „Роснефт“.

„Втора седмица чакаме отговор на въпроса каква готовност има правителството, за да няма криза с горивата. Единственото, което получаваме са бодряшките отговори, че до 31 декември гориво има. Ако работата не е започнала още вчера, на 1 януари гориво няма да има, а може би и преди това„, коментира в парламентарните кулоари Николай Денков.

Според него в пленарна зала управляващите трябва да отговорят на въпросите ще влезе ли управител, излъчен от държавата в „Лукойл“, с какъв екип, осигурен ли е вносът на нефт и как ще бъде плащан той.