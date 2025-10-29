Селянин от Гроздьово нападна полицай с брадва

Жител на село Гроздьово, Варненско, се сдоби с обвинение заради нападение с брадва на полицай и закана за убийство на него колега, съобщиха от прокуратурата. Окръжна прокуратура-Варна привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж от село Гроздьово за причиняване на средна телесна повреда на полицейски служител по време на изпълнение на служебните му задължения и за отправяне на закани за убийство спрямо негов колега, се посочва в съобщение на обвинението.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа с оглед довеждането му пред съда за определяне на мярка за неотклонение. Нападението е извършено във вечерните часове на 27 октомври 2025 г. в село Гроздьово, където А.А. заплашил с брадва служител на МВР, изпълняващ служебните си задължения при опит за овладяване на семеен скандал. Щом полицаите пристигнали на адреса на мъжа, той успял да нанесе удар по единия и отправил закана за убийство към другия. В резултат от удара полицаят е получил средна телесна повреда – фрактура на пръстите на ръката.

А.А. е задържан, като незабавно по случая е образувано досъдебно производство. Ден по-късно той е обвинен за две престъпления – по чл. 131, ал. 2, пр. 4 от НК и по чл. 144, ал. 3, т. 1 от НК.

Предстои в Окръжен съд-Варна да бъде внесено искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.