Компанията за изкуствен интелект OpenAI може да стане публична до 2027 г.

Американската компания за изкуствен интелект OpenAI може да стане публична през 2027 г., съобщи „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на източници.

Според тях това би било едно от най-големите първични публични предлагания (IPO) в историята.

Този ход стана възможен след преструктурирането на компанията.

OpenAI беше преобразувана от организация с нестопанска цел в корпорация с обществена полза (PBC) с клон с цел печалба и преименувана на OpenAI Group PBC. Тя се контролира от фондация OpenAI, която е регистрирана като организация с нестопанска цел.

След преструктурирането

OpenAI Group PBC ще може да набира финансиране и капитал без ограничения.

Главният изпълнителен директор на компанията Сам Алтман заяви, че IPO е най-вероятният път за развитието на компанията. Все още обаче няма конкретни срокове.

Източници на „Уолстрийт джърнъл“ отбелязаха, че дискусиите за IPO са предварителни и могат да бъдат отложени или отменени.