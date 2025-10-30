ЕЦБ може да пусне пилотен проект на дигиталното евро още през 2027-а

Европейската централна банка (ЕЦБ) заяви на 30 октомври, че може да стартира пилотен проект на дигиталната си валута през 2027 г., при условие че получи своевременно одобрение от законодателите за мероприятието, което счита за жизненоважно за финансовата автономност на еврозоната. ЕЦБ представи цифровата версия на еврото като стратегическа алтернатива на частните, доминирани от Съединените щати платежни средства, като кредитни карти и stablecoins. Според институцията, този ход придобива все по-голямо значение в ерата на засилено геополитическо напрежение, където финансовата автономност и устойчивост се разглеждат като ключови за защитата на икономическия суверенитет на Европа.

След четири години проучване и подготовка, европейските централни банкери заявиха, че сега обмислят осъществяването на пилотен проект. Това означава, че някои транзакции в дигитално евро могат да се извършат още в средата на 2027 г., преди повсеместния му старт две години по-късно.

„Пилотен проект и първоначални транзакции могат да се проведат от средата на 2027 г.“, се казва в изявление на ЕЦБ. „След това цялата Евросистема би трябвало да е готова за потенциална първа емисия на дигиталното евро през 2029 година“.

Тази рамка обаче зависи от законодателите на Европейския съюз: Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия, които трябва да приемат през 2026-а законодателство, полагащо основата за дигиталното евро. Мисията се оказа доста трудна, като законодателите посочиха опасенията на банките, че дигиталното евро може да изпразни балансите им и създаването му ще струва твърде много.

Правителствата на страните членки на ЕС поискаха последна дума по темата дали изобщо трябва да се въвежда цифрова валута и колко дигитални ще могат да притежават жителите на общността.

ЕЦБ, която оценява разходите за сектора в диапазона от 4 до 5.77 милиарда евро, заяви, че ще продължи да работи със законодателите.