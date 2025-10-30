Орбан ще посети Тръмп във Вашингтон, за да обсъдят санкциите срещу Русия и възможен мирен диалог

Унгарският премиер Виктор Орбан ще посети американския президент Доналд Тръмп на 7 ноември във Вашингтон, съобщи канцеларията на Орбан, цитирана от Ройтерс. Срещата ще бъде посветена на обсъждането на възможността за организиране на среща между САЩ и Русия, както и на изключването на Унгария от обхвата на американските санкции срещу руските енергийни източници.

Говорителят на унгарското правителство Гергей Гуяш уточни, че двамата лидери ще подпишат споразумения за сътрудничество в областта на енергетиката, отбранителната промишленост, икономиката и финансите, като част от тях вече са договорени, а други са в процес на обсъждане. Орбан многократно е заявявал желанието си за широкообхватно икономическо споразумение с Вашингтон, което да смекчи ефекта от американските мита, наложени върху Европейския съюз.

Според Гуяш предстоящата среща може да постави основите на бъдещ руско-американски диалог, насочен към мирно уреждане на конфликта в Украйна. Той отбеляза, че срещата на Тръмп с Владимир Путин, която беше планирана за този месец в Будапеща, е отменена след отказа на Москва да преустанови военните действия.

Унгария се надява да получи изключение от американските санкции срещу руските енергийни компании „Роснефт“ и „Лукойл“, за да запази стабилни доставки на руски нефт и природен газ. Гуяш подчерта, че санкциите засега не засягат пряко унгарския енергиен внос, но Будапеща цели да предотврати подобно развитие.

Това ще бъде първата официална среща между Тръмп и Орбан след началото на втория мандат на американския президент. След завръщането на Тръмп в Белия дом Орбан прогнозира настъпването на „златна ера“ в отношенията между Унгария и САЩ.