Изненада в Нидерландия: Демократи 66 водят на парламентарните избори

Избирателната активност на вчерашните парламентарни избори в Нидерландия е била 76.3%, според телевизионния канал NOS. Според информацията тази цифра е по-ниска от тази на предишните избори през 2023 г., когато 77.75% от нидерландските граждани са гласували.

Според екзитпол, проведен от Ipsos I&O, проевропейското движение Демократи 66 (D66) води с 27 места. Крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс е втора с 25 места, а дяснолибералната Народна партия за свобода и демокрация (VVD) е трета с 23 места. Очаква се официалните резултати да бъдат обявени днес, в съответствие с настоящата практика.

На 29 октомври в Нидерландия се проведоха

предсрочни избори за нова Втора камара на Генералните щати (долната камара на парламента).

Според конституцията на кралството гласуването е продължило един ден. В цялата страна бяха открити над 9000 избирателни секции. Според съобщения в медиите, близо 135 000 нидерландски граждани са се регистрирали да гласуват в чужбина, което е рекорд, надвишаващ с една четвърт предишните парламентарни избори през 2023 година.

Всяка партия, която получи поне 0.67% от гласовете, получава място в парламента.

За да се осигури парламентарно мнозинство, трябват 76 от 150-те места в долната камара на парламента. Поради големия брой фракции това е практически невъзможно, така че коалиция от няколко партии обикновено осигурява мнозинство.

Генералните щати (на нидерландски: Staten-Generaal) са парламентът на Нидерландия.

Той се състои от две камари, по-важната от които е пряко избираната от гражданите Втора камара. Първата камара, наричана още Сенат (Senaat), се избира непряко от членовете на Провинциалните щати. Помещенията, в които се събират Генералните щати, са разположени в Биненхоф в Хага.

Генералните щати се срещат на общо събрание поне един път в годината при откриването на парламентарната година, когато кралицата държи своята Тронна реч на Деня на малките принцове. През останалото време двете камари се събират поотделно.

Според конституцията всички функции на парламента са дадени на двете камари освен правото на инициатива и изменение. На практика тези функции са на Втората камара, тъй като Първата камара се среща само един ден в седмицата. Съвместна сесия назначава и монарха, ако няма наследник на трона и регентът е неспособен да изпълнява правомощията си.