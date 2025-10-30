Паузата в работата на правителството вече струва 18 млрд. долара на икономиката на САЩ

Паузата в работата на федералното правителство вече е струвало на американската икономика 18 милиарда долара до 29 октомври – 29-ият ден на бездействие – стойност, която ще набъбне през следващите седмици, според Бюджетната служба на Конгреса (CBO). Непартийната организация подчерта, че голяма част от въздействието ще бъде временно, с краткосрочен тласък на икономическия растеж през първото тримесечие на следващата година. Експертите обаче смятат, че между 7 и 14 милиарда долара от щетите върху брутния вътрешен продукт няма да бъдат възстановени, в зависимост от продължителността на престоя.

CBO разглежда три сценария. Първия, който вече се е случил, е, че БВП ще бъде с поне един процентен пункт по-нисък през четвъртото тримесечие поради спирането на работата на администрацията, според доклад на агенцията, публикуван на 29 октомври. Според втория, след като паузата достигне граничните шест седмици или средата на ноември, предвижданията са растежът на реалния БВП да бъде с 1.5 процентни пункта по-нисък през четвъртото тримесечие – намаление от 28 милиарда долара. А ако се удължи до осем седмици, какъвто е третият сценарий, приблизително около празника на благодарността, ударът върху реалния БВП ще нарасне до два процентни пункта, или 39 милиарда долара.

Според доклада на CBO, множество фактори са причина за спада в икономическата активност, включително по-малко услуги, предоставяни от федералните служители, по-ниско производство в частния сектор и по-малко федерални разходи за стоки, услуги и хранителна помощ.

CBO изчислява, че 650 000 федерални служители са освободени от работа поради частичното спиране на дейността. Ако всички бъдат отчетени като временно безработни, агенцията изчислява, че нивото на безработица ще се повиши с 0.4 процентни пункта през октомври – най-големият едномесечен скок в нивото й от началото на пандемията.

Краят на частичното спиране на работата на правителството не се вижда, тъй като републиканците в Сената призоваха демократите да подкрепят временна мярка за финансиране на федералните агенции до 21 ноември. Демократите пък поискаха преговори за удължаване на изтичащите федерални данъчни облекчения, за да се помогне на американците да закупят частно здравно осигуряване чрез Закона за достъпни здравни грижи.

Според директора на CBO Филип Суейгъл, ефектът от паузата в работата на правителството върху икономиката са несигурни и зависи от решенията, взети от администрацията по време на престоя. Белият дом предприе стъпки за осигуряване на заплащане на американските войски, федералните служители на реда и имиграционните служители. Други федерални чиновници продължиха да работят без заплащане.