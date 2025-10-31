Лидерите на Китай и Канада проведоха първата си официална среща от 2017-а насам

Лидерите на Китай и Канада проведоха на 31 октомври първата си официална среща от осем години насам в стремеж да възстановят обтегнатите отношения по въпроси, свързани с търговията и сигурността. Връзките между двете държави бяха замразени през 2018 г. след задържането на висш ръководител на китайска телекомуникационна компания по американска заповед за арест във Ванкувър и последвалото задържане на двама канадци по обвинения в шпионаж от китайските власти.

Китайският президент Си Дзинпин се срещна с канадския премиер Марк Карни в кулоарите на срещата на Азиатско-тихоокеанската икономическа общност (APEC) в Кьонджу, Южна Корея. Канадският лидер обяви, че е приел поканата на Си да посети Китай.

В началото на срещата китайският президент каза: „Напоследък, след взаимни усилия, отношенията между Китай и Канада показват тенденция на възстановяване и подобрение. Това е в съответствие с взаимния интерес на двете страни.“

Карни върна жеста: „Нашите страни имат дълга история на ангажираност“, отбелязвайки неотдавнашната 55-годишнина от установяването на дипломатически отношения с азиатския колос. „През последните години не бяхме толкова ангажирани“, но „разстоянието не е начинът за решаване на проблеми, не е начинът да служим на нашите жители с растеж, ориентиран към хората“.

Вярната писта

Си увери, че „Китай е готов да работи с Канада, за да насърчи връзките между двете държави да се върнат в правилния път на здраве, стабилност и устойчивост възможно най-скоро.“

Отношенията на Пекин и Отава се влошиха, когато Китай задържа двама канадци, Майкъл Ковриг и Майкъл Спавор, като очевидна ответна реакция на ареста на изпълнителния директор на Huawei Менг Уанчжоу от канадците по заповед за екстрадиция от Съединените щати. Двамата мъже бяха освободени през 2021 г., но отношенията не се подобриха сериозно. В Канада се появиха твърдения, че Китай се е намесвал в предишни избори в страната, а Пекин продължи да блокира вноса на канадско говеждо месо и храна за домашни любимци, наред с други стоки.

Бившият канадски лидер Джъстин Трюдо размени няколко думи със Си в края на 2023 г. – първият разговор откакто китайският президент порица Трюдо публично за предполагаемо изтичане на подробности от предишна среща.

Митническият спор

Китай повиши митата на канадската рапица през август в последния кръг от продължаващата им търговска война, но оттогава темпото на двустранните контакти се ускори, като Карни се срещна с китайския премиер Ли Цян през септември в Ню Йорк, а канадският министър на външните работи Анита Ананд пътува до Пекин през този месец, за да разговаря с китайския си колега Ван И.

Карни охлади в началото на седмицата очакванията за незабавно намаляване на митническите ставки, заявявайки, че срещата ще бъде „началото на по-широка дискусия“. Той каза, че има някои области, в които двете страни биха могли да постигнат бърз напредък, като например облекчаване на ограниченията за пътуване на гражданите на другата страна. Но допълни, че целта ще бъде и да се създадат условия за дългосрочен напредък по по-сложни въпроси.

„Започваме от много ниска база и можем да се придвижим доста съществено, преди да стигнем до чувствителни области“, каза Карни пред репортери на 27 октомври.

Канада в момента облага с високи мита китайските електрически превозни средства, стоманени и алуминиеви продукти. Те бяха въведени през 2024 г. в опит страната да се съобрази с политиката на Съединените щати.

Карни, от своя страна, се стреми да балансира интересите си за сигурност, които се припокриват с тези на Вашингтон, но икомическото благосъстояние на страната му е подложено на изпитание от агресивната търговска война на стопанина на Белия дом Доналд Тръмп. Обиколката му в Азия е част от наскоро обявената му цел да удвои износа на Канада към пазари извън американския в рамките на едно десетилетие, за да генерира допълнителни 300 милиарда канадски долара (215 милиарда щатски долара) от търговия.