OpenAI и Oracle изграждат нов AI кампус „Stargate“ в Мичиган

Технологичните гиганти OpenAI и Oracle обявиха изграждането на нов център за данни Stargate в Салин Тауншип, Мичиган, като част от партньорство с общ капацитет 4.5 гигавата. Проектът е част от по-широка мрежа от осем Stargate обекта в САЩ с обща инвестиция над 450 милиарда долара за следващите три години.

Строителството на новия кампус, разработван от Related Digital, ще започне в началото на 2026 г. и ще създаде над 2500 строителни работни места. Обектът ще използва екологична система за охлаждане, която пести вода, а DTE Energy ще осигури електрозахранването без натоварване на местната мрежа.

Проектът цели да подкрепи развитието на инфраструктура за изкуствен интелект в САЩ, като насърчава инвестиции, работни места и икономически растеж в индустриални региони като Мичиган, традиционно известен с инженерните и производствените си постижения.