Общински съветник от ПП-ДБ негодува, че при 673 млн. лева загуби „Топлофикация София“ вдига заплатите

Столичният общински съветник Симеон Ставрев, представител на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ обяви, че за последните пет години “Топлофикация София” е на загуба от 673 млн. лева, но въпреки това вдига заплатите на служителите си – над 2000 души – с 10 процента. Той обяви, че общият разход за персонал за 2025 г. ще е над 136 млн. лв., при положение, че общите приходи на дружеството най-вероятно ще намалеят с 10 процента.

Според Ставрев пасивите на “Топлофикация София” се очаква да достигнат 2.7 млрд. лв., което е с 20% повече спрямо предходната година и така най-драстично ще нараснат дълговете към “Булгаргаз” – с цели 45 процента.

Ставрев коментира, че „Топлофикация София“ не следва стратегия за оздравяване, а политика на отлагане и самоуспокоение.

Той обърна внимание на остарялата мрежа, на високите загуби по преноса и на все по-далечните планирани инвестиции за модернизация и нови мощности.

Според Симеон Ставрев повече не може да се продължава по този начин. „Или пълна реформа с нов модел на управление, или честно решение за бъдещето на дружеството. Всеки друг вариант би означавал само нови загуби за града и гражданите”, предупреди Симеон Ставрев.