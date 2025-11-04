Според Димитър Радев присъединяването на България към еврозоната е историческа закономерност, а не политическа конюнктура

Присъединяването на България към еврозоната е историческа закономерност, защото страната е една от най-старите държави в Европа с дълбоко вкоренена европейска идентичност. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев по време на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната“, организирана от Министерството на финансите и БНБ в резиденция „Бояна“. Събитието е част от националната комуникационна кампания за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 година.

По думите на Радев, контекстът на присъединяването към еврозоната има както историческо, така и стратегическо измерение, защото се свежда до въпросите за посоката и принадлежността на България. „И двата въпроса имат един и същи отговор – Европа. Или по-точно – сърцето на Европа“, подчерта управителят на БНБ.

Той отбеляза, че България е европейска по своето историческо наследство и идентичност и няма друга естествена посока на развитие. „Това, което правим с присъединяването към еврозоната, не е политическа конюнктура, а историческа закономерност“, добави Радев.

Управителят на БНБ изтъкна, че процесът показва отговорността и ангажимента на страната към европейския проект. Според него е показателно, че България се присъединява именно в момент, когато Европа и светът са изправени пред сериозни предизвикателства. „Ние не искаме да гледаме на тези процеси отстрани. Искаме да бъдем активна част в дискусията и в решаването на тези проблеми“, допълни той.

Радев отчете, че еврозоната и Европейският съюз са световен лидер по отношение на сигурността и просперитета на своите граждани, а предизвикателствата трябва да се възприемат като възможности. Той припомни, че еврото е втората по значение световна резервна валута, което поставя членството на България в нов стратегически контекст.

Управителят на БНБ посочи, че страната трябва да продължи да поддържа разумна макроикономическа политика и след приемането на еврото. Той изрази увереност, че България има капацитета да се справи с предизвикателствата, свързани с фискалната позиция, която е под натиск през последните години. „БНБ ще бъде критичен, но конструктивен глас в рамките на своя европейски и национален мандат. Ще останем източник на предвидимост и стабилност – и за домакинствата, и за бизнеса“, увери Радев.

В заключение той каза, че присъединяването към еврозоната не е край, а начало на нов път:

„Надявам се това да е началото на пътя към икономически просперитет и по-добър живот за българите.“