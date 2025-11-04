Предлага се бюджет на лъжата, създаващ риск за влизане в дългова спирала, предупреди Цончо Ганев

Правителството предлага „бюджет на лъжата“, който създава риск от влизане в дългова спирала. За това предупреди зам.-председателят на „Възраждане“ Цончо Ганев:

„Предлага се бюджет, който отговаря изцяло на това, което предстои да се случва оттук нататък в еврозоната, а именно – загробване с дългове. Само за тази, година която в момента изтича, имаме 19 милиарда лв. нови дългове. За новия бюджет се залагат нови над 20 милиарда, реално ситуацията – става това, което сме наблюдавали в Гърция и в други държави, които „са потънали“ в еврозоната“, коментира Ганев.

Ганев пресметна, че планирането увеличение с два пункта на осигурителните вноски означава над 10 % реално увеличение. От „Възраждане“ са против и заложеното в бюджета двойно увеличение на данък „дивидент“:

„Данък „дивидент“ засяга само единствено семейните фирми – ООД и ЕООД. Тъй като в бюджета има приходи от този данък към момента 130 милиона, това е незначителна част в приходната част на бюджета, така че дори и двойното му вдигане няма да увеличи приходите в бюджета, но ще съсипе малкия и семеен бизнес. Правителството обслужва корпоративния бизнес – там няма вдигане на корпоративни данъци, няма нищо, което да засяга тези, които владеят бизнеса в страната, но тоягата, образно казано, ще изяде малкият бизнес“, каза Цончо Ганев.

При разглеждане на бюджета в пленарна зала от „Възраждане“ ще предложат закриване на задължителното допълнително пенсионно осигуряване. Така в осигурителната система ще се влеят 3 млрд. лева, пресметна Ганев.