От "Да, България" определиха проектобюджета като най-лошият от времето на Жан Виденов

“Това е най-лошият бюджет от Жанвиденово време насам. За последните години никога бюджетът не е бил такова “икономическо цунами”, никога в лицето на бизнеса не е бил насочван по този начин пистолетът на държавата”, коментира съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, цитиран от БТА.

Очаква се от “Да, България” да се противопоставят на проектобюджета, когато бъде вкаран за гласуване в парламента. Своите позиции изразиха и другият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов и съмишленникът му Мартин Димитров – всички те – народни представители от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.

Според Димитров мерките ни вкарват в дългова спирала, като от ГЕРБ са се отказали да бъдат дясна партия.

“С този бюджет управляващите си създават „касичка“ за 5 млрд. лв., за да харчат както решат, както е и тази година, но „касичката“ сега е скрита. Вземат повече дълг от размера на дефицита с ясната идея, че ще ги харчат – дали през БЕХ, дали през Банката за развитие, дали по друг начин за харчене – това е разхищение”, коментира още той.

На свой ред Божидар Божанов прогнозира, че се връща една “скандална” мярка, която е била отменена още през 2020 година– задължението всички търговски обекти да ползват само държавно одобрен софтуер, при това без да се дава никакъв срок на бизнеса за реакция, защото влиза в сила от 1 януари догодина.

Припомняме, че заложеният бюджетен дефицит за догодина е 3% от БВП или иначе казано 3.65 млрд. евро. Освен това се предвижда и нов дълг до 10.5 млрд. евро.

От „Да, България“ заключиха, че с бюджета левичарската класа обявява война на средната класа, гражданите и бизнеса.