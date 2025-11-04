Всички правомощия на заместника на управителя на НЗОК са възстановени

Всички правомощия и контролни функции на проф. Момчил Мавров, върху специализираната администрация в Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), са

възстановени със заповед на управителя й – доц. Петко Стефановски, считано от днес, 4 ноември 2025 година.

Това съобщиха от пресцентъра на Здравната каса, уточнявайки, че вътрешната проверка от Инспектората в Централното управление на НЗОК е приключила. Тя е била във връзка с работата на дирекция “Медицински изделия и помощни средства”.

Продължава проверката в други звена в Централното управление на НЗОК, уточняват от екипа на доц. Стефановски, без да уточняват какви са били резултатите от вътрешната проверка. При бъдещи констатирани нарушения или пропуски в дейността на администрацията, те ще бъдат отстранявани своевременно, уверяват от екипа на доц. Стефановски.

Припомняме, че проф. Мавров бе с отнети правомощия в продължение на три седмици и за това първи алармираха от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“. В същото време проф. Мавров бе номиниран за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с 4-годишен мандат от парламентарната група на ГЕРБ-СДС.