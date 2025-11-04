Прокопан е единственият жп тунел „Чирпан“ по линията Пловдив-Бургас

Прокопан е единственият жп тунел по линията Пловдив – Бургас. Това стана ясно по време на посещение на заместник-министъра на транспорта и съобщенията Любен Нанов, който се запозна на място с напредъка по модернизацията на жп участъка Оризово – Михайлово. Обектът е част от мащабния проект за рехабилитация на жп линията Пловдив – Бургас.

Тунел “Чирпан” е с дължина от 744 метра и е едно от най-сложните съоръжения по цялото жп трасе. Той осигурява директна връзка, която заобикаля гара Чирпан и изнася транзитното движение извън града.



„Тунел “Чирпан” е значителен напредък в модернизацията на железопътната ни инфраструктура

и ще гарантира по-висока пропускливост на трафика, като ще позволи преминаването на влакове със скорост до 160 км/час“, отбеляза заместник-министър Нанов. Той добави, че завършването и пускането в експлоатация на съоръжението се очаква да стане до края на 2026 г., когато ще се осигури значително по-бързо и сигурно пътуване между Оризово и Михайлово.



Модернизацията на железопътен участък Оризово-Михайлово е на стойност 282 млн. лв., осигурени от програма „Транспортна свързаност“.