BMW увеличи нетната си печалба 3.6 пъти през третото тримесечие

Нетната печалба на немския автомобилен производител BMW AG за периода юли-септември е 1.7 милиарда евро, или 2.74 милиарда евро на акция. Това е 3.6 пъти по-високо от същия период на миналата година, според доклада на компанията.

В същото време приходите на BMW AG за третото тримесечие са намалели до 32.31 милиарда евро в сравнение с 32.41 милиарда евро през миналата година. Тримесечната печалба преди лихви и данъци (EBIT) на автомобилния производител, от друга страна, се е увеличила с 33.3% до 2.26 милиарда евро. Маржът за този показател се е увеличил от 2.6% на 7.2 процента. Маржът на EBIT в автомобилния сегмент (ключовият показател за рентабилност на BMW) се е увеличил до 5.2% от 2.3% година по-рано.

През октомври BMW понижи прогнозата си за 2025 година.

Компанията отдаде тази тенденция, по-специално, на слабото търсене в Китай. За цялата година BMW AG очаква марж на печалба преди лихви и данъци (EBIT) в автомобилния сегмент от 5-6% (предишна прогноза: 5-7%).

През третото тримесечие продажбите на автомобили BMW, MINI и Rolls-Royce достигнаха 588 140 бройки

(ръст от 8.7%). Продажбите в Европа през отчетния период са се увеличили с 9.3%, а в САЩ – с почти 25 процента.