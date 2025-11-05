Ползи за здравето от червените боровинки

Въпреки че пресните червени боровинки са твърде кисели, за да се ядат самостоятелно, продуктите от тях са пълни с ползи за здравето.

„Червените боровинки имат много антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, които се дължат на богатото им съдържание на витамини C, A и K, както и на фитохимикали като антоцианини, флавоноиди и фенолни киселини“, казва д-р Цианджи Дзян, диетолог и собственик на The Nutrition Changer.

Те са полезни за здравето на пикочните пътища, червата, имунната система и устната кухина.

Може да предотвратите инфекция на пикочните пътища (ИПП)

Инфекциите на пикочните пътища възникват, когато бактерии навлязат в уретрата и инфектират пикочния тракт. Те са по-чести при жените и причиняват неприятни симптоми като болка или парене при уриниране, често уриниране и коремни спазми.

За тези ползи изберете 100% чист сок от червени боровинки без добавена захар.

Не използвайте боровинки за лечение на вече съществуваща инфекция – потърсете лекар.

Изследванията показват, че червените боровинки са особено полезни за деца, жени с повтарящи се инфекции и хора, подложени на лъчетерапия на пикочния мехур. Те обаче не са доказано ефективни при възрастни хора в домове за грижи, бременни жени или хора с проблеми с изпразването на пикочния мехур.

Може да подобрите здравето на червата

Антиоксидантите в червените боровинки могат да попречат на вредните бактерии да се задържат и в червата, като така подпомагат храносмилателното здраве. Освен това пресните и сушени боровинки съдържат фибри, които поддържат здрав микробиом и редовен стомах.

Може да засилите имунната си система

Червените боровинки са добър източник на витамини и антиоксиданти, особено витамин C – една чаша съдържа 14 мг, или около 16% от дневната нужда.

Витамин C подпомага зарастването на рани, синтеза на колаген и защитата на организма от патогени.

Антиоксидантите полифеноли в боровинките също намаляват възпаленията и подобряват общото състояние на имунната система.

Може да имате по-здраво сърце

Червените боровинки могат да намалят риска от сърдечни заболявания по няколко начина:

Те съдържат кверцетин, мощен антиоксидант, който намалява възпалението.

Повишават „добрия“ HDL холестерол и намаляват „лошия“ LDL холестерол.

Подобряват кръвообращението чрез увеличаване на производството на азотен оксид в стените на кръвоносните съдове.

Може да подобрите устното здраве

Червените боровинки съдържат специфични полифеноли, които пречат на бактериите, причиняващи кариес и възпаление на венците.

Витамин C също помага за здрави венци и зъби.

Червените боровинки са хранителни и полезни плодове, богати на антиоксиданти, витамини и фибри. Те могат да подпомогнат здравето на сърцето, имунната система и червата. Добавете ги към смутита, сосове, десерти или салати, за да се възползвате от всички техни ползи.

