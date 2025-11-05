РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Ползи за здравето от червените боровинки

Ползи за здравето от червените боровинки

Въпреки че пресните червени боровинки са твърде кисели, за да се ядат самостоятелно, продуктите от тях са пълни с ползи за здравето.

„Червените боровинки имат много антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, които се дължат на богатото им съдържание на витамини C, A и K, както и на фитохимикали като антоцианини, флавоноиди и фенолни киселини“, казва д-р Цианджи Дзян, диетолог и собственик на The Nutrition Changer.

Те са полезни за здравето на пикочните пътища, червата, имунната система и устната кухина.

Може да предотвратите инфекция на пикочните пътища (ИПП)

Инфекциите на пикочните пътища възникват, когато бактерии навлязат в уретрата и инфектират пикочния тракт. Те са по-чести при жените и причиняват неприятни симптоми като болка или парене при уриниране, често уриниране и коремни спазми.

За тези ползи изберете 100% чист сок от червени боровинки без добавена захар.
Не използвайте боровинки за лечение на вече съществуваща инфекция – потърсете лекар.

Изследванията показват, че червените боровинки са особено полезни за деца, жени с повтарящи се инфекции и хора, подложени на лъчетерапия на пикочния мехур. Те обаче не са доказано ефективни при възрастни хора в домове за грижи, бременни жени или хора с проблеми с изпразването на пикочния мехур.

Може да подобрите здравето на червата

Антиоксидантите в червените боровинки могат да попречат на вредните бактерии да се задържат и в червата, като така подпомагат храносмилателното здраве. Освен това пресните и сушени боровинки съдържат фибри, които поддържат здрав микробиом и редовен стомах.

Може да засилите имунната си система

Червените боровинки са добър източник на витамини и антиоксиданти, особено витамин C – една чаша съдържа 14 мг, или около 16% от дневната нужда.
Витамин C подпомага зарастването на рани, синтеза на колаген и защитата на организма от патогени.
Антиоксидантите полифеноли в боровинките също намаляват възпаленията и подобряват общото състояние на имунната система.

Може да имате по-здраво сърце

Червените боровинки могат да намалят риска от сърдечни заболявания по няколко начина:

  • Те съдържат кверцетин, мощен антиоксидант, който намалява възпалението.
  • Повишават „добрия“ HDL холестерол и намаляват „лошия“ LDL холестерол.
  • Подобряват кръвообращението чрез увеличаване на производството на азотен оксид в стените на кръвоносните съдове.

Може да подобрите устното здраве

Червените боровинки съдържат специфични полифеноли, които пречат на бактериите, причиняващи кариес и възпаление на венците.
Витамин C също помага за здрави венци и зъби.

Червените боровинки са хранителни и полезни плодове, богати на антиоксиданти, витамини и фибри. Те могат да подпомогнат здравето на сърцето, имунната система и червата. Добавете ги към смутита, сосове, десерти или салати, за да се възползвате от всички техни ползи.

Четете още: Какаото и горските плодове могат да защитят сърцето по време на продължително седене

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени