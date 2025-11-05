От Българската стопанска камара излязоха с остра позиция срещу проектобюджета за 2026 година. По-конкретно те не подкрепят предложенията за увеличаването на минималната работна заплата от догодина в размер на 620 евро, увеличението на осигурителната вноска за пенсия с 2% и още 1% за 2027 г. и ръста на максималния осигурителния доход с 11.4% до 2352 евро (4600 лева).

Аргументите – не е ясно кога ще се изчерпи ефектът от увеличението на осигурителната вноска и доколко адекватен ще бъде размерът на пенсиите и останалите обезщетения в дългосрочен план.

Стопанската камара критикува и проектобюджета на НЗОК, с аргументите, че не се променя философията спрямо минали години. Те са против това парите да отиват предимно за болнична помощ и с превес за 20 болници. Не одобряват и предложението в бюджета на НЗОК да се включват целеви средства от държавния бюджет за увеличение заплатите на персонала в лечебните заведения. Според представителите на Стопанската камара това не е сред функциите на здравната каса и в предложението липсват разчети за обхвата на лицата и за необходимия ресурс.

Те предлагат дейността по евентуално увеличаване на основните заплати да се организира и провежда от Министерството на здравеопазването и неговите структури.

В позицията се възразява и срещу запазването на максималния размер на получаваните една или повече пенсии в размер на 1738.40 евро (3400 лв.), както и срещу промяната в Кодекса за социално осигуряване, предвиждаща майката, която не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, да получава парично обезщетение в размер на 75% от обезщетението. От Стопанската камара не приемат и предложението за внедряване на софтуер за управление на продажбите, който задължително да бъде свързан с регистъра на НАП.

Камарата се противопоставя и на увеличението на разходите за персонал за всички администрации, без поставянето на критерии.

В заключение от Стопанската камара не подкрепят представения проектобюджет бюджет за 2026 г., като очакват среща с национално представителните организации на работодателите.