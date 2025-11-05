Работодателските организации бойкотираха заседанието на тристранния съвет заради спор по проектобюджета

Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, насрочено за днес, няма да се състои, след като работодателските организации отказаха да участват. Това съобщи секретарят на Съвета Васка Шушнева пред сградата на Министерския съвет.

Причината за бойкота е несъгласие с параметрите на проектобюджета на държавата за 2026 година. Работодателските организации заявиха, че не са били равнопоставени в диалога, че проектът е внесен в последния момент и че предвижда „безразсъдно разширяване на разходите“.

В дневния ред на НСТС трябваше да бъдат обсъдени проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса, Държавното обществено осигуряване, както и държавният бюджет за следващата година.

Поради отказа на работодателите да участват бюджетните проекти няма да бъдат разглеждани от Министерския съвет днес, каза Шушнева. Допълнително ще бъде обявен нов ред за консултации.

Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че бюджетната процедура не е спазена и че предложеният проект е „безнадеждно неадекватен“. По думите му, се наблюдава „хеликоптерно раздаване на пари“, липса на прозрачност и заобикаляне на тристранния диалог.

„Този бюджет е опасен и вреден за икономиката, индустрията и обществото“, коментира и председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев. Според него проектът „изземва доходите на работещите хора“ и прехвърля тежести върху бизнеса.

Работодателските организации обявиха, че ще настояват за корекции в бюджетната рамка, но не разчитат на парламентарната фаза. „Нямаме доверие в Народното събрание“, изтъкна Радев.

Министерството на финансите публикува проектобюджета късно в понеделник. В него е заложен дефицит от 3% от БВП и нова емисия държавен дълг до 10,4 млрд. евро през 2026 година.