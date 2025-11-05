Първият хуманоиден робот ще започне да работи в дома през 2026 г.

Норвежкият стартъп от Силициевата долина – 1X Home Robots, представи робота NEO, позиционирайки го като първия готов за употреба хуманоиден домашен асистент. Устройството може да изпълнява рутинни задачи като почистване и сгъване на пране. Предварителните поръчки започнаха този октомври, а доставките са планирани за 2026 година.

NEO се управлява чрез гласови команди или приложение и работи на базата на голям езиков модел. Това позволява на робота да научи предпочитанията на собственика си и да предоставя персонализирани препоръки, като например рецепти. За по-сложни задачи компанията предлага експертна помощ с дистанционно програмиране.

Роботът има меко, безопасно тяло, а ръцете му могат да повдигат до 25 килограма.

NEO ще струва 20 000 долара или 499 долара на месец с абонамент.

Съобщението за NEO дойде малко след представянето на подобния робот Figure 03, сигнализирайки за нарастваща конкуренция на пазара на домашна роботика.

През април китайският гигант за електрически превозни средства и батерии BYD представи роботът BoYoboD с общо предназначение, захранван с усъвършенстван AI. Според съобщенията той може да изпълнява трудни задачи вместо вас, като пране, сгъване на дрехи, пускане на прахосмукачка, събиране на листа и дори търкане на ваната и тоалетните. BYD представя този нов хуманоиден робот като сравнително достъпен с цена от 10 000 долара, с доставки, започващи през декември 2025 година.