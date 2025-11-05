Иран освободи френска двойка, обвинена в шпионаж

Французите Сесил Колер и Жак Пари вчера бяха освободени от ирански затвор, след като бяха задържани повече от три години и осъдени на дълги години затвор по обвинения в шпионаж. Все още обаче остава неясно кога Иран ще им позволи да се завърнат у дома.

Сесил Колер (41 г.) и Жак Пари (72 г.) бяха арестувани през май 2022 г. в края на пътуване до Иран, което според техните семейства е било изцяло с туристически характер. И двамата учители (Пари е пенсионер) са сред многото европейци, станали жертва на това, което активисти и някои западни правителства, включително Франция, описват като умишлена стратегия на ислямската страна за взимане на заложници с цел извличане на отстъпки от Запада.

Президентът Еманюел Макрон приветства в социалната мрежа X тази „първа стъпка“ и заяви, че се водят разговори за осигуряване на „възможно най-бързото“ завръщане на Колер и Пари във Франция. В Техеран говорителят на външното министерство Есмаил Багай уточни, че те са получили „условно освобождаване“ под гаранция от съдията по случая и ще бъдат „поставени под наблюдение до следващия етап от съдебното производство“.

Франция беше подала иск пред Международния съд в Хага заради задържането на двойката, но през септември делото внезапно бе прекратено по нейно искане. Това породи спекулации, че се водят разговори при закрити врати между Париж и Техеран за освобождаването на двамата, отбеляза „Франс 24“.

В момента Колер и Пари се намират във френското посолство в Техеран.