На протеста на „Правосъдие за всеки“ с призив – следващия път да сме в пъти повече, за да покажем, че повече така не може

Какво трябва да се случи? Трябва да се съберем 10 000, 15 000, 50 000 души, за да покажем, че така повече не може, защото е наистина сериозно. С тези думи адвокат Емил Георгиев от „Правосъдие за всеки“ се обърна към събралото се множество пред сградата на Съдебната палата.

Той припомни причините за възмущението: „Имаме прокурорска колегия, която развива псевдоаргументи за заварено положение и казва: „Сарафов е бетониран и няма какво да се направи“. Но има и Върховен касационен съд, който казва – след 21 юли 2025 г. Сарафов не може да изпълнява функцията на и. ф. главен прокурор. И сега се питаме: „Прокурорската колегия над ВКС ли е? Не. Обаче излиза, че е – в държавата на Борисов и Пеевски.“

Той даде пример и как на едно съдебно заседание се явява свидетелка и разказва: „Аз взех златото, но после си го делиха – 5 кг за Иван и 1 кг за Митко. За Иван вика – знам, че мъжът ми така наричаше бившия главен прокурор Иван Гешев, а Митко – знам, че беше специализиран прокурор, но не знам каква му е фамилията, защото не го познавам.“ По повод тези свидетелства Емил Георгиев разказа сцена от „Опасен чар“, в която героят на Тодор Колев спира героя на Седларов и го пита: „Ти защо караш държавна кола с книжка за любител шофьор?“ И отговорът гласи: „За услуга на Митко от ТПК“. „Кои са му трите имена?“ А отговорът гласи: „Митко – не му го знам второто“.

Адвокатът попита събралото се множество дали прокуратурата ще предприеме нещо и тъй като отговорът бе ясен, той подчерта, че това също е причина гражданите да се събират, за да те протестират.

„Тук сме и защото по делото срещу Благомир Коцев има достатъчно данни, че Комисията за противодействие на корупцията е оказала неправомерен натиск над свидетел, за да свидетелства в една определена посока“, припомни Георгиев. Добави и че днес е разбрал, че лидерът на БОЕЦ е бил разпитван като свидетел – по сигнала серщу Сарафов. Предупреди протестиращите, че те ще трябва да бъдат много повече, за да покажат на борещите се за правосъдие, че те има на кого да разчитат.

След това пред събралото се множество говориха журналистът Камен Алипиев, писателите Радослав Бимбалов, който предупреди, че се опитват да ни наложат нов строй, който се нарича социнизъм и чиято цена ще плащат децата ни, а от нас зависи дали ще се съгласим да го живеем, и Захари Карабашлиев, който направи сравнение на сегашните протести с бунта по време на Априлското въстание.

„Нека нашите думи да пораждат действия. Злото минава през конкретни хора“, обяви Карабашлиев и по-конкретно се обърна към присъстващите сред протестиращите депутати от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ да не оставят депутатите да лъжат от трибуната на парламента, а след всяко тяхно лъжливо изказване, да излизат и да ги изобличават.

Думата бе дадена и на представителя на младите лекари – д-р Даниел Кипров, който обяви, че те ще подкрепят всеки един протест на „Правосъдие за всеки“.

Адвокат Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“ разказа как д-р Кипров, заедно с колегите си, протестирали пред Министерството на здравеопазването, стоели повече от час под проливния дъжд – демонстрирайки, че те искат промяна, за да останат в България, а министър Силви Кирилов изобщо не благоволил да слезе да говори с тях.

Адвокат Величков покани пред множеството да говори и театралния режисьор Гаро Ашикян, който се оказа, че е бил уволнен от театъра в Пазарджик и сега е завел дело. Подобно несправедливо отношение е било проявено и към известния драматург Константин Илиев, обърна внимание адвокат Величков и даде дума на Ашикян, че от „Правосъдие за всеки“ ще следят неговото дело.

На протеста беше и Мария Иванчева със сина си – Валентин Александър, когото адвокат Величков вдигна на ръце пред събралото се множество. След това протестиращите отидоха до „Орлов мост“, протестираха и пред сградата на БНТ с искане за оставката на Емил Кошлуков.

Величков припомни инициативата на БОЕЦ – алтернативната „Панорама“, която те провеждаха всеки петък, пред сградата на телевизията, по време на протестите през 2020 – 2021 година и се закани, че биха могли да я продължат.