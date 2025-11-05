РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Британското посолство отговори на Бойко Борисов по темата за санкциите

Процедурата за отмяна на санкции, наложени от Великобритания, не предвижда преговори между правителства. Това написаха от британското посолство в София в своя позиция, цитирана от „24 часа“, след като Бойко Борисов обяви, че е разговарял за отпадане на американските и британски санкции срещу български граждани, включително с бившия външен министър Дейвид Камерън. 

Сред санкционираните за корупция по американския закон „Магнитски“ и отделно от Великобритания са бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов и лидерът на ДПС Делян Пеевски. 

Борисов днес заяви, че смята, че тези мерки срещу Делян Пеевски са несправедливи:

„Защото съм убеден, че Пеевски не е продавал паспорти. Когато излязоха санкциите, аз бях в посолството на Щатите заедно с посланичката тогава и с Джим О’ Брайън. И знам всичко по тези санкции. Освен това съм говорил и с много от партньорските служби по тази тема. По тези теми сме говорили многократно в моя кабинет с Кирил Петков, Асен Василев, особено с Христо Иванов, по санкциите – как да паднат на Делян Пеевски“, каза днес Борисов. 

Асен Василев и Христо Иванов отрекоха да са преговаряли за сваляне на санкциите и обвиниха Борисов в лъжа. А той посочи, че е преговарял за премахване на ограниченията и с предишния британски външен министър Дейвид Камерън.

От посолството на Великобритания у нас реагираха с уточнението, че отмяната не се договаря от правителства, както и че никой санкциониран до момента не е поискал сваляне на ограниченията. 

В съобщението на посолството се казва, че: „Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk, като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства.“

Такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията… Санкциите остават в сила, пише още в съобщението.

