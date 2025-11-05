Тристранният съвет ще обсъди проектобюджетите за 2026 година на държавата, здравната каса и общественото осигуряване

На извънредно заседание от 10:00 часа Националният съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа проектите на бюджетите за 2026 година на държавата, Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване. В дискусията ще участват представители на правителството, синдикатите и работодателските организации.

В понеделник вечерта Министерството на финансите публикува проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 година и средносрочната бюджетна прогноза до 2028 година Според разчетите, брутният вътрешен продукт догодина се очаква да достигне 120,1 млрд. евро, а максималният размер на новия държавен дълг за следващата година е определен на 10,4 млрд. евро.

Паралелно с това, Надзорният съвет на Националния осигурителен институт финализира проекта за бюджета на ДОО. Предвижда се от 1 януари 2026 година осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ да бъде повишена с 2 процентни пункта; минималният осигурителен доход да бъде 620,20 евро; максималният осигурителен доход – 2352 евро; минималната работна заплата също да стане 620,20 евро.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов потвърди, че майчинството през втората година ще бъде 900 лева, а пенсиите ще бъдат индексирани през лятото на 2026 г. по швейцарското правило.

За здравеопазването, бюджетът на НЗОК се увеличава с 34 млн. евро. Това се налага заради предвидения ръст на минималната работна заплата, обясни председателят на Надзорния съвет на Касата Явор Пенчев.

Очаква се след днешното заседание да последват политически коментари и възможни предложения за промени преди внасянето на проектобюджетите в парламента.