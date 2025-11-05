РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Правителството ще обсъди договор с ЕИБ за съфинансиране по европейските фондове и промени в държавните такси

Министерският съвет ще заседава днес от 15:00 часа, като дневният ред включва 34 точки. Сред основните теми е предложение до парламента за ратифициране на договор с Европейската инвестиционна банка за финансиране на Проект „България съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021–2027 (СПЗ)“ Б. Съфинансирането ще подпомогне изпълнението на проекти по европейските програми през настоящия програмен период.

Кабинетът ще обсъди и допълнение към Тарифа №1 към Закона за държавните такси, свързана с таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Сред останалите решения, които се очаква да бъдат приети, са допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 година; компенсации за временно облекчение на цените на електроенергията за енергоемките потребители; изменения и допълнения в Наказателния кодекс.

Министрите ще гласуват и проект на Споразумение с Гърция за изграждане на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество, както и присъединяването на България към инициативата „EU SST Partnership“, насочена към сътрудничество в областта на наблюдението и сигурността в космическото пространство.

