Благотворителният търг на Bulgaria Sotheby’s International Realty набра над 200 000 лв. в подкрепа на програмата на УНИЦЕФ „Заедно от началото“

Над 210 гости, представители на бизнеса, изкуството и обществения живот, се събраха в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за втората благотворителна гала вечер на Bulgaria Sotheby’s International Realty в подкрепа на УНИЦЕФ България. Под изисканата атмосфера и светлината на свещи вечерта се превърна в празник на изкуството, щедростта и надеждата. Събитието събра над 200 000 лева, които ще бъдат дарени изцяло за програмата на УНИЦЕФ „Заедно от началото“ – инициатива, която подкрепя семейства на деца със затруднения в развитието и помага за разширяването на нейната дейност в три нови общини в страната.

„Тази вечер ни срещна с изкуство, музика и вдъхновение – с творби и преживявания, които доказаха, че красотата има силата да променя животи. Вярвам, че всеки от вас намери своя начин да бъде част от тази промяна – чрез жест, чрез подкрепа, чрез съпричастност. И нека, с общи усилия, превърнем това събитие не просто в поредна благотворителна вечер, а в традиция – традиция на добротата, щедростта и човечността, които ни обединяват,“ сподели в приветствието си Христо Ангелков, управляващ партньор на Bulgaria Sotheby’s International Realty.

Благотворителният търг бе воден с финес и професионализъм от екипа на Sotheby’s London, начело с Джордж Норт, старши експерт, пристигнал специално за събитието. Сред официалните гости бе и Natalie Mik, Head of Region EMEIA в Sotheby’s International Realty Affiliates LLC, която изрази признателност за вдъхновяващия пример на българския екип и за силата на глобалната общност на марката в подкрепа на значими каузи.

На сцената прозвучаха изпълненията на Орлин Павлов, Мария Илиева, Любо Киров, Живко Петров и Flawless Trio, а актрисата и национален посланик на добра воля на УНИЦЕФ Елена Петрова представи каузата на вечерта с вълнуващо обръщение, което докосна всички присъстващи.

Гостите имаха възможността да се включат в наддаването за 16 изключителни лота – произведения на изкуството и преживявания, дарени от авторите и партньорите на събитието. Сред тях бяха The 13th Note (акрил и аерограф върху платно), предоставена от Mika Sav, и Просто ей така (акрил и маслени пастели), дарена от Ваня Дудоленска. Съвременният италиански артист Франческо Макапани Мисони подари своята текстилна композиция From Odd to Loved, а Миряна Тодорова – платното Дръзки времена: Заплетени I. Включени бяха още творби на Георги Андонов (Царица Йоанна), Генчо Накев (Излет на юг, предоставена от TV Property), Сара Алберт (Big Heart), както и съвместната работа на Nikyoto & Константин – Kumo to Tori (Облак и птица).

Фотографът Костадин Кръстев – KOKO дари специална професионална семейна фотосесия, а домакинът на вечерта – Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, предостави фототипно библиофилско издание на романа „Под игото“ от Иван Вазов. Гостите наддаваха и за редки преживявания – частни обиколки и обяд за шестима гости в Sotheby’s Paris и Sotheby’s London; еднодневно приключение на писта Porsche On Track 2026, предоставено от Porsche Bulgaria; винено пътешествие в Прованс – Clos Mireille, предложено от Domaines Ott и Bibendum; както и билети за Big Art Festival Gala Night St. Moritz 2026, дарени от Bulgaria Sotheby’s International Realty. Сред лотовете бе и символичният комплект на УНИЦЕФ – Детска градина в кутия, предназначена за подкрепа на децата при бедствия и хуманитарни кризи по целия свят. .

„Програмата Заедно от началото на УНИЦЕФ не е просто услуга, а общност от професионалисти, родители и хора с големи сърца, които вярват, че нито едно семейство не трябва да се справя само с трудностите“, сподели Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България.

Събраните средства от над 200 000 лева ще подпомогнат развитието на програмата в още три общини, ще осигурят обучение на над 100 здравни специалисти и ще достигнат до повече от 6 500 деца и семейства.

Събитието бе осъществено благодарение на вдъхновяващата съпричастност на партньорите Артекс Инженеринг, MD Capital, RUHomes Botanic Garden, Lozenitsa Estate, NuHealth и TV Property, както и на Porsche Bulgaria и Porsche Club Bulgaria, които представиха изключителна изложба на класически автомобили. Специална признателност бе изразена и към Националната библиотека за гостоприемството и към UNICEF България за доверието и съвместната мисия.

Благодарение на обединените усилия на дарители, артисти, партньори и гости, вечерта се превърна в трогателен пример за това как красотата може да вдъхновява добротата, а добротата – да променя животи още от самото начало.

* УНИЦЕФ не се обвързва и не препоръчва конкретни продукти или услуги.