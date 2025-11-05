От „Възраждане“ готвят промени в Закона за движение по пътищата, с които да премахнат средната скорост

Лидерът на партия “Възраждане” Костадин Костадинов заяви в своя декларация от парламентарната трубина, че подготвят експертни промени в Закона за движение по пътищата, с които да премахнат средната скорост, която по негови думи причинявала повече смърт на пътя, цитиран от БТА.

Припомняме, че промените в Закона за движение по пътищата влязоха в сила през септември. Според тях се забрани превишаването на максимално допустимата скорост, която важи и за т. нар. средна скорост на определен участък от пътя. Новите правила бяха приети спешно след поредица от тежки катастрофи, предизвикали протести в цялата страна.

Срещу промените се обявиха и от Института за пътна безопасност.

“Два месеца и половина по-късно се оказва, че броят на жертвите по пътя е скочил след мащабните промени в закона. Само за един месец са глобени над 33 000 души”, отбеляза още партийният лидер.

Костадинов допълни, че общият брой на глобите за извършени нарушения по пътищата надхвърля един милион, което означава, че всеки втори шофьор е бил глобен, като от началото на годината наложените глоби са за над 200 млн. лева.