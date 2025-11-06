Deutsche Börse и NASDAQ рискуват солени глоби от ЕС, разследващ картел на финансови производни

Европейската комисия е започнала антитръстово разследване срещу германската фондова борса Deutsche Börse („Дойче бьорзе“) и американската NASDAQ (НАСДАК) заради твърдения за тайно споразумение при регистрирането, търговията и клиринга на финансови деривати в Европейския съюз, вещаещо солени глоби, ако обвиненията се докажат. Вицепрезидентът на ЕК Тереза ​​Рибера посочи в официално изявление на 6 ноември, че има опасения, че фирмите може да са сключили „споразумения или съгласували практики, за да не се конкурират“. Възможно е също те да са разпределяли търсенето, да са координирали цените и да са обменяли чувствителна търговска информация, съобщи още тя.

Акциите на „Дойче бьорзе“ паднаха с цели 7.3% по време на търговията във Франкфурт, което е най-големият дневен срив от 27 април 2023 г. насам. Книжата на НАСДАК загубиха 1.7% от пазарната си оценка преди откриването на търговската сесия в Ню Йорк.

Въпреки че антитръстовият орган на ЕС не даде повече подробности, американското тържище заяви, че разследването е насочено към „историческо значимото сътрудничество, започнало през 1999 г.“ за търговията с определени скандинавски деривати на акции между фондовата борса на Хелзинки, която беше придобита от НАСДАК през 2008 г., и Eurex на „Дойче бьорзе“.

„NASDAQ смята, че сътрудничеството е било законно“, се казва в изявлението. „То беше обсъдено с Европейската комисия, когато беше обявено, и не бяха повдигнати възражения, докато не приключи.“

„Дойче бьорзе“ и Eurex заявиха, че „работят конструктивно“ с Брюксел. „Сътрудничеството беше замислено да стимулира конкуренцията. По-специално, то имаше за цел да изгради по-голяма ликвидност на съответните скандинавски пазари на деривати и да гарантира“, посочват ръководителите на борсите. И допълват, че то е донесло очевидни ползи за участниците на пазара и е било публично.

Въпреки че започването на официално разследване не предопределя резултата му, ЕК има правомощия да налага глоби до 10% от годишните продажби на дадена фирма в световен мащаб за нарушения. Освен това, на компаниите може да бъде наредено да прекратят всякакви дейности, които продължават да нарушават правилата на блока за картелите.

Ескалацията на 6 ноември идва след необявените акции в обекти на „Дойче бьорзе“ и НАСДАК в цяла Европа през септември 2024 година. Тези инспекции се проведоха само месеци след като „Европейската енергийна борса“ (European Energy Exchange AG) на „Дойче бьорзе“ се отказа от плановете си да купи бизнеса за търговия и клиринг на американското тържище в Северна Ирландия. Като основания бяха посочени нарастващите опасения за конкуренцията в ЕС по отношение на сделката, целяща да затвърди ролята на компанията като най-голямата борса за електроенергия в света.

Новото разследване е последния етап от провеждащите се повече от десетилетие антитръстови проверки на ЕС във финансовия сектор и манипулирането на ключови базови индекси. Случаите обхващат и обмена на информация между търговци в чат стаи, за да изкривяват ценовите компоненти за деривати, както и да манипулират валутните пазари, облигациите и гарантираните от държавата ценни книжа.

По-ранните разследвания започнаха след като ЕС одобри предоставянето на правителствена подкрепа в защита на множество европейски кредитори по време на финансовата криза след фалита на „Лиймън брадърс холдингс“ през 2008 година.