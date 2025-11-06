САЩ обявиха готовността си да заменят изцяло руския природен газ в Европа

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт смята, че Съединените щати могат напълно да заменят руския природен газ в Европа. Тя заяви това на конференцията „Партньорство за трансатлантическо енергийно сътрудничество“ (P-TEC) в Атина.

По време на откриващата дискусия с гръцкия министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру, Райт изрази мнение, че Съединените щати са „готови напълно да заменят руския природен газ“ в Европа, отбелязвайки, че „Гърция е идеална дестинация за внос на американски LNG“.

„Съединените щати бяха съюзник на Европа от Втората световна война до Студената война. Светът все още работи на петрол, газ и въглища – трябва да търсим алтернативи, но днес тези източници са по-евтини и по-достъпни. Имаме излишък от природен газ и възможност да го доставяме на Европа, при условие че бъде изградена подходяща инфраструктура“, цитира Райт гръцкият финансов портал capital.gr.

Според американския министър „жизненоважно е да се премахне руският газ от Европа“.

Райт заяви, че „Москва има само два тръбопровода – един до Европа и един до Китай – и всеки кубичен метър, който не достигне до Европа, остава в земята, тъй като тръбопроводът до Китай вече е пълен“. „Искаме да видим Европа с изобилни и достъпни енергийни източници. Нека работим заедно, за да постигнем тази цел“, добави служителят.

Папаставру се съгласи с необходимостта от засилване на сътрудничеството в областта на енергетиката, като подчерта, че „има голяма разлика в цените на енергията между Севера и Юга на Европа. Полагаме всички усилия за укрепване на мрежите и инфраструктурата, тъй като е несправедливо да се говори за единен енергиен пазар, когато цените са по-високи в някои страни и по-ниски в други“, каза той, посочвайки пазарите на електроенергия и природен газ като примери.

В отговор Райт отбеляза, че „подобно явление съществува в Съединените щати: Калифорния, макар и регион с голям потенциал, има най-високи цени на електроенергията поради лоши енергийни политики“. Американският министър подчерта, че „шистовата революция е превърнала Съединените щати от най-големия вносител в най-големия износител на газ“. „Изобилието от американски газ е намалило разходите за електроенергия с 2000 долара на домакинство“, твърди Райт.

В края на дискусията американският служител се фокусира специално върху ядрената енергия, заявявайки, че „тя има бъдеще благодарение на новите технологии за малки и безопасни реактори“ и „нейното развитие трябва да продължи“.

Доставки на руски втечнен природен газ (LNG) за Европа

В своя средносрочен доклад за пазара на газ до 2030 г. Международната агенция по енергетика (МАЕ) съобщи в края на октомври, че доставките на руски втечнен природен газ (LNG) за Европа през деветте месеца на 2025 г. са намалели с 10% (или 1,8 милиарда кубически метра) в сравнение със същия период на 2024 г., което позволява на Русия да остане вторият по големина доставчик на LNG за Европа. Белгия, Франция и Испания все още представляват над 85% от общия внос на LNG от Русия в Европа през деветмесечието. Съединените щати запазиха водещата си позиция в износа на LNG за Европа, като представляват 60% от доставките за региона, според доклада на МАЕ. Износът на LNG от САЩ за ЕС също се е увеличил с 60 процента.