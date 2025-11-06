Китай даде сигнал за възможно възобновяване на преговорите за инвестиционно споразумение с ЕС

Китайското министерство на търговията заяви, че Пекин е готов да проучи възможностите за ново търговско или инвестиционно споразумение с Европейския съюз, включително вариант, подобен на Всеобхватното споразумение за инвестиции (CAI), чието ратифициране беше замразено през 2021 година, съобщава Ройтерс.

Говорител на ведомството подчерта, че Китай и ЕС имат „широки общи интереси“ и значителен потенциал за сътрудничество в икономиката и търговията. По думите му, Пекин следи внимателно неотдавнашните инициативи на ЕС за разнообразяване на външните икономически партньорства и сключването на нови споразумения за свободна търговия.

Това предложение идва на фона на засилено напрежение между Брюксел и Пекин, след като Европейската комисия започна разследване на китайските електрически автомобили и въведе мита от до 45,3% през октомври миналата година.

В същото време глобалната търговска конфронтация, водена от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, е довела до по-тясно сближаване между Китай и ЕС – вторите и третите най-големи икономики в света.

Естонският външен министър Маргус Цахкна разкри, че е обсъждал с китайския външен министър Ван И възможността за ново споразумение за свободна търговия между ЕС и Китай, отделно от CAI. Той обаче предупреди, че подкрепата на Пекин за Русия може да забави такъв процес.

Докато преговорите по CAI остават блокирани, ЕС е сключил споразумение за свободна търговия с Нова Зеландия и е напреднал по договори с Кения и Чили, а Китай е засилил икономическите си връзки с държавите от Асоциацияta на страните от Югоизточна Азия чрез подобрен регионален пакт.