Зохран Мамдани обяви изцяло женски екип по прехода, докато се подготвя да поеме поста кмет на Ню Йорк

На сутрешна пресконференция в Куинс 34-годишният демократичен социалист представи изцяло женски екип по прехода, ръководен от Елана Леополд като изпълнителен директор. Сред съпредседателите са Мария Торес-Спрингер, бивш първи заместник-кмет; Лина Хан, бивш председател на Федералната търговска комисия; президентът и изпълнителен директор на „United Way“ Грейс Бония; и Мелани Хартзог, бивш заместник-кмет по здравеопазване и социални услуги. Мамдани обеща да започне работа веднага след като встъпи в длъжност на 1 януари.

„В идните месеци аз и моят екип ще изградим кметство, способно да изпълни обещанията на тази кампания,“ каза Мамдани пред репортерите. „Ще формираме администрация, която е едновременно компетентна и състрадателна, водена от почтеност и готова да работи толкова усърдно, колкото милионите нюйоркчани, които наричат този град свой дом.“

Изборът на Лина Хан – която стана известна на национално ниво с твърдата си политика срещу монополите като председател на Федералната търговска комисия при Джо Байдън и е уважавана както от прогресивни демократи, така и от популистки републиканци – показва желанието на Зохран Мамдани да привлече смели реформатори в администрацията си, докато се готви да оглави най-големия град в страната.

Той подчерта важността на подготовката.

„Дължим на този град да сме готови на 1 януари да започнем да доставяме резултати,“ каза той в сряда. „Имаме 57 дни — и това са 57 дни, за да започнем подготовката.“

С победата си Мамдани ще стане първият мюсюлманин, първият от южноазиатски произход, първият роден в Африка и най-младият кмет на Ню Йорк от повече от век.

Предстоящата администрация на Ню Йорк е изправена пред сериозни предизвикателства, включително заплахите на Доналд Тръмп, който нееднократно е заявявал, че ще спре федералното финансиране за града, ако Мамдани поеме поста. В пост в платформата си Truth Social президентът, също родом от Куинс, написа, че ако Мамдани спечели изборите, „е малко вероятно да предоставя федерални средства извън минималното, което се изисква по закон“. Тръмп често нарича демократичния социалист „комунист“.

Бюджетът на Ню Йорк за фискалната 2026 г. включва около 7,4 млрд. долара федерално финансиране, което представлява 6,4% от общите разходи, според анализ на щатния контролер от 2025 година.

Кампанията беше белязана от вълна ислямофобски атаки от демократи, републиканци и консервативни коментатори. Републиканските конгресмени Ранди Файн от Флорида и Анди Огълс от Тенеси призоваха Министерството на правосъдието да отнеме гражданството и да депортира Мамдани, който стана американски гражданин през 2018 година. В края на октомври Андрю Куомо се засмя в радиопредаване, когато водещият Сид Розенбърг предложи, че Мамдани „би се радвал“, ако се случи ново нападение като 11 септември, а Куомо отговори с одобрение. По-късно, стоейки до отиващия си кмет Ерик Адамс, Куомо кимна, когато Адамс предупреди: „Ню Йорк не може да стане като Европа, приятели. Виждате какво се случва там заради ислямския екстремизъм.“

Доклад на Центъра за изследване на организираната омраза от ноември показа, че ислямофобските публикации за Мамдани в платформата X са се увеличили с над 450% от септември до октомври — с близо 36 000 поста от над 17 000 уникални акаунта, които са получили общо 7,37 млн. харесвания, като 72% от публикациите съдържат етикети „терорист“.

Мамдани призна сериозните предизвикателства, включително бюрокрацията на кметството и работата под враждебна администрация на Тръмп, но изрази увереност, че ще изпълни обещанията си.

„Убеден съм, че ще реализираме същите политики, с които спечелихме през последната година,“ каза той и добави, че ще се стреми да обедини нюйоркчани независимо от политическите им различия. „Независимо от политическите ви убеждения, всички се сблъскваме със същите проблеми.“

Мамдани водеше кампания с откровено прогресивна програма: замразяване на наемите за регулираните апартаменти, безплатен автобусен транспорт, универсални детски градини и общински хранителни магазини — всички финансирани чрез повишаване на данъците за корпорациите и богатите. Кампанията му събра над 20 млн. долара от малки дарители, като средното дарение беше около 80 долара — рекорд за Ню Йорк.

Четете още: Изборите в Ню Йорк: Първи знак за съпротива срещу Доналд Тръмп