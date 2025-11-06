Омбудсманът смята, че и децата, и държавата ще спечелят, ако няма резидентна грижа

През следващите години държавата трябва да положи усилия децата да не стигат до резидентна грижа, обяви омбудсманът Велислава Делчева, цитирана от БТА. Общественият защитник бе във Велико Търново, където участва в Национална конференция, посветена на перспективите пред социалните услуги и резидентната грижа у нас, организирана от УНИЦЕФ и Министерството на труда и социалната политика.

Велислава Делчева добави, че когато се установи, че има семейства в затруднение и деца в риск, то тогава държавата трябва да положи повече усилия, така че тези деца да останат с роднините си. Делчева бе категорична, че това е в интерес на правата на децата и ще има ефект и за държавата, защото създаването на резидентни грижи изисква и човешки, и финансови ресурси.

Омбудсманът отбеляза, че конференцията е важна, защото има амбицията да направи оценка на постигнатото за последните 15 години, свързани със съвременната грижа за децата, основаваща се на концепцията за тяхното благосъстояние.

Тя припомни, че резидентната грижа работи в България от 2009 година, когато са функционирали 137 специализирани институции, в които са отглеждани над 7000 деца. През 2010 г. е първата мащабна реформа, направена от правителството, и три години по-късно са затворени 24 институции за деца с умствени и физически увреждания, припомни Делчева. Според нея през следващите години трябва да се работи в посока децата да не стигат до резидентна грижа.

Освен това тя отбеляза, че е нужно да се подобри координацията, комуникацията и взаимодействието между различните институции, работещи и отговарящи за деца.