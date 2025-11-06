РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Perplexity ще интегрира своята AI търсачка в Snapchat от началото на 2026 година

Американската технологична компания Snap Inc. обяви сделка за 400 млн. долара с AI стартъпа Perplexity, чиято търсачка ще бъде интегрирана в приложението Snapchat от 2026 година. Новината съвпадна с публикуването на силни тримесечни резултати и изстреля акциите на компанията с до 24 процента.

Perplexity ще плати сумата в пари и акции, а интеграцията ще позволи на потребителите да задават въпроси и да получават отговори от проверени източници директно в Snapchat. Сделката отваря нов източник на приходи за Snap, чиито месечни активни потребители са нараснали с 7% до 943 млн. долара.

Perplexity добавя PayPal за мигновени плащания и разширява достъпа до 430 млн. акаунта

Компанията отчете 10% ръст на приходите до 1.5 млрд. долара и намалена загуба от 104 млн. долара. Въпреки това рекламният бизнес в Северна Америка расте едва с 1%, а Snap продължава да се конкурира с гиганти като Meta.

Snap също така създава дъщерно дружество Specs, което ще развива очилата за добавена реалност Spectacles, планирани за пускане през 2026 година.

